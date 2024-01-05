"Зенит" объявил о переходе бразильского футболиста Нино

Контракт с защитником подписан до 2028 года

ТАСС, 5 января. Капитан и защитник бразильского футбольного клуба "Флуминенсе" Нино перешел в петербургский "Зенит". Об этом сообщила пресс-служба российской команды.

Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2027/28.

Нино 26 лет, он выступал за "Флуминенсе" с января 2020 года, проведя в общей сложности в составе клуба 239 матчей в различных турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 5 голевых передач. В 2023 году защитник стал победителем Кубка Либертадорес. В 2021 году в составе сборной Бразилии Нино выиграл Олимпийские игры.

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков по итогам 18 туров. Петербургский клуб становился победителем национального первенства в последних пяти сезонах.