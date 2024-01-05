Сербские болельщики на матче баскетбольной Евролиги почтили память погибших в Белгороде

Вооруженные силы Украины 30 декабря обстреляли центр Белгорода, погибли 25 человек, более 100 получили ранения

ТАСС, 5 января. Болельщики вывесили баннер на матче баскетбольной Евролиги между сербскими командами "Црвена Звезда" и "Партизан" в память о погибших и пострадавших в результате обстрела Белгорода. Встреча прошла в Белграде и завершилась победой "Црвены Звезды" со счетом 88:72.

На баннере было написано: "Белгород, мы с тобой".

Вооруженные силы Украины 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов.