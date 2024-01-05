ПКР в новом году проведет пять сборов с участием паралимпийцев и бойцов СВО

На первом этапе проекта Паралимпийского комитета России также прошло пять мероприятий

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Паралимпийский комитет России (ПКР) в новом году сконцентрирует свои силы на увеличении количества мероприятий, в том числе с участием известных паралимпийцев и ветеранов специальной военной операции (СВО), в общей сложности планируется пять таких сборов. Об этом ТАСС сообщил президент ПКР Павел Рожков.

"В этом году мы сконцентрируем свои силы прежде всего на проведении совместных мероприятий известных паралимпийцев и участников СВО в субъектах Российской Федерации, а также проведем второй этап проекта "Мы вместе. Спорт" - это пять тренировочных сборов с паралимпийскими командами России для 100 ветеранов СВО", - сообщил Рожков.

На первом этапе проекта уже были проведены ПКР пять мастер-классов для участников СВО, в этом году пройдут еще пять. Как отметил Рожков, группы на предстоящие сборы будут сформированы путем анализа результатов соревнований, проводимых в рамках мастер-классов в госпиталях, реабилитационных центрах, окружных этапов Кубка защитников Отечества и различных региональных стартов, которые уже успешно проведены в декабре 2023 года в Красноярске, Якутске и Белгороде. "Считаю, что после реализации второго этапа составы национальной сборной пополнятся новыми спортсменами, ведь тренерский состав, задействованный в проведении мероприятия, отмечает, что некоторые из участников уже показывают достойные результаты, - рассказал Рожков. - Практически с самого начала СВО Паралимпийский комитет России начал работу по физической реабилитации и социальной адаптации военнослужащих, получивших ранения, и вовлечению их в паралимпийское движение. Начиналось все с мастер-классов и паралимпийских уроков в госпиталях, реабилитационных центрах и других медицинских учреждениях, в этом направлении ПКР нашел поддержку в лице многих организаций, а также Фонда президентских грантов".

ПКР с проектом "Мы вместе. Спорт" стал одним из победителей в грантовом направлении "социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан". ПКР совместно с фондом "Защитники Отечества" проводит межрегиональные соревнования "Кубок защитников Отечества" среди ветеранов СВО. В 2023 году в них соревновались команды из Сибирского, Приволжского и Уральского федеральных округов, соревнования прошли в Белове Кемеровской области и Уфе. В 2024 этом году пройдут старты на других территориях, после чего запланирован всероссийский финал.