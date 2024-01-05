Тарасова прокомментировала решение Туктамышевой выступить на чемпионате России по прыжкам

Заслуженный тренер СССР назвала фигуристку многолетней любимицей публики

МОСКВА, 5 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Участие чемпионки мира по фигурному катанию 2015 года Елизавеы Туктамышевой в чемпионате России по прыжкам украсит турнир. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

4 января об участии Туктамышевой в турнире ТАСС сообщил ее тренер Алексей Мишин. Спортсменка пропускает сезон-2023/24.

"Конечно, [присутствие Туктамышевой] украсит [турнир], - сказала Тарасова. - Это одна из ведущих спортсменок нашей страны, многолетняя любимица. Я была бы рада увидеть всех наших ведущих девочек и ребят из сборной".

Чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве 19-22 января.