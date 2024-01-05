Евролига прекратила расследование о подкупе судей в финале Еврокубка 2021 года

Организация не нашла доказательств подкупа

ТАСС, 5 января. Баскетбольная Евролига завершила расследование в отношении судей финальной серии Еврокубка 2021 года между казанским УНИКСом и "Монако", не найдя доказательств подкупа кого-либо из арбитров. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

"В результате расследования и на основе собранных данных было установлено, что нет четких доказательств, позволяющих установить дачу взятки. В связи с этим расследование признается безрезультатным и завершается. Евролига остается приверженной защите ценности соревнований", - говорится в заявлении Евролиги.

В августе 2023 года украинский арбитр Николай Амбросов заявил порталу Eurohoops о попытке подкупить его перед вторым матчем между УНИКСом и "Монако" 30 апреля 2021 года, чтобы он дал свисток в пользу УНИКСа. Игра завершилась победой "Монако" со счетом 86:83. Как сообщил Амбросов, он отказался от взятки. В августе 2023 года Евролига объявила о начале расследования высказывания арбитра.

Еврокубок является вторым по силе клубным европейским соревнованием. В 2021 году "Монако" выиграл серию до двух побед со счетом 2-0. УНИКС становился обладателем трофея в 2011 году.