"Кузбасс" впервые в истории стал обладателем Суперкубка России по хоккею с мячом

В матче за трофей команда обыграла хабаровский "СКА-Нефтяник"

ТАСС, 5 января. Кемеровский "Кузбасс" обыграл хабаровский "СКА-Нефтяник" со счетом 3:0 в матче за Суперкубок России по хоккею с мячом. Встреча прошла в Архангельске.

Голы забили Симон Янссон (37-я минута), Никита Иванов (43) и Артем Азаров (54).

В 2023 году "Кузбасс" в четвертый раз выиграл Кубок России, а "СКА-Нефтяник" в пятый раз стал чемпионом страны.

"Кузбасс" стал обладателем Суперкубка впервые в истории. "СКА-Нефтяник" выигрывал трофей шесть раз, что является рекордным показателем. Три титула на счету московского "Динамо", дважды суперкубок выигрывал красноярский "Енисей".