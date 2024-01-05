Радулов вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории КХЛ

На счету форварда "Ак Барса" 686 очков

ТАСС, 5 января. Казанский "Ак Барс" со счетом 2:1 в овертайме обыграл "Адмирал" из Владивостока в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей дважды отличился Вадим Шипачев (48-я и 64-я минуты). У "Адмирала" гол забил Кирилл Петьков (35).

Нападающий "Ак Барса" Александр Радулов сделал голевую передачу и довел количество набранных очков в матчах регулярного чемпионата и плей-офф КХЛ до 686, выйдя на третье место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Он обошел по этому показателю бывшего нападающего казанского клуба Даниса Зарипова, в активе которого 685 очков. Впереди Радулова только Шипачев (908 очков) и Сергей Мозякин (928).

"Ак Барс" занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 54 очка в 46 матчах. "Адмирал" потерпел четвертое поражение подряд и замыкает таблицу Востока, расположившись на 12-й строчке с 38 очками в 46 играх. В следующем матче "Ак Барс" примет екатеринбургский "Автомобилист" 7 января. "Адмирал" днем позднее сыграет на своей площадке против омского "Авангарда".