ЦСКА победил "Спартак" в матче Континентальной хоккейной лиги

Встреча завершилась со счетом 3:1

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 3:1 обыграл столичный "Спартак" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 9 455 зрителей.

У ЦСКА шайбы забросили Михаил Григоренко (24-я минута) и Владислав Каменев (40, 45). У "Спартака" гол на счету Павла Порядина (36).

"Спартак" потерпел второе поражение подряд, до этого команда в гостях проиграла подмосковному "Витязю" (4:5 после овертайма). ЦСКА одержал вторую победу подряд после серии из пяти поражений, ранее армейцы дома одолели череповецкую "Северсталь" (3:1).