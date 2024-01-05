Быков считает, что уровень молодежного чемпионата мира упал без российских хоккеистов

Российская команда пропускает турнир из-за санкций Международной федерации хоккея

ТАСС, 5 января. Уровень молодежного чемпионата мира по хоккею стал ниже из-за отсутствия на турнире сборной России. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Быков.

Соревнования проходят с 26 декабря по 5 января в Швеции.

"То, что одной из сильных команд - сборной России - нет на чемпионате, безусловно, принижает его уровень и интерес, - сказал Быков. - От этого и другие сборные недополучили опыта конкурентной борьбы. Кто-то может не согласиться, но это факт, исторические факты говорят об этом. Только в серьезной, жесткой конкуренции проходит эволюция в хоккее и в жизни в целом".

Сборная России пропускает третий чемпионат мира подряд - Международная федерация хоккея отстранила российские команды от турниров под своей эгидой из-за ситуации на Украине.