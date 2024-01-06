Неудачное начало года для "Спартака". Красно-белые лишились лидерства на Западе КХЛ

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Хоккеисты ЦСКА обыграли "Спартак" со счетом 3:1 в первом матче для команд в наступившем 2024 году. Неудача в игре с ЦСКА и победа в этот же день "Локомотива" лишила красно-белых первого места в Западной конференции Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которое они занимали с 5 декабря.
Свои последние матчи команды провели 30 декабря. Такая пауза благотворней могла повлиять на действующих обладателей Кубка Гагарина. "Хорошо отдохнули, немного потренировались. Ключ победы заключался именно в отдыхе, с новыми эмоциями подошли к игре", - поделился впечатлениями после матча автор первого гола нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.
Защитник ЦСКА Колби Уильямс рассказал, что в новогодние дни гулял по столице. "Выходные я провел в Москве, глядел вокруг как турист на Красную площадь, Парк Горького, катки. Много красивого света. Москва - это удивительный город", - сказал канадец ТАСС.
В составе "Спартака" продолжает восстановление играющий немаловажную роль в обороне и большинстве защитник Михал Чайковски. Другой лидер команды, центральный нападающий Иван Морозов, по словам главного тренера Алексея Жамнова, вернется не скоро. "Чайковски ближе к возвращению, чем Морозов. После 15 января по Ивану определимся", - отметил тренер.
При этом в состав красно-белых вернулся олимпийский чемпион нападающий Илья Ковальчук. В первых двух матчах после подписания контракта со столичным клубом 40-летний форвард забросил по шайбе, однако затем пропустил две игры из микротравма.
Ковальчуку не давали бросать
Еще с начала декабря вместо Морозова в ударном спартаковском звене с Николаем Голдобиным и Павлом Порядиным наигрывается приехавший в Россию в аренду из "Лос-Анджелеса" Михаил Мальцев. В последних трех поединках он отдал по одной результативной передаче. С ЦСКА пас Мальцева в результате контратаки позволил Порядину сравнять счет броском с неудобной руки. После игры Порядин пошутил, что оттачивал этот бросок в новогоднюю ночь.
"Сама игра была тяжеловатой. Обидно, что были моменты, соперник поддавливал. В любом случае ключевое - это реализация. Надо было правильно играть, не допускать ошибок с нашей стороны и ловить на этом соперника", - отметил Порядин в беседе с ТАСС.
Ковальчук отличиться в этот раз не сумел. Соперник делал все, чтобы нападающему не удавалось опасно бросить. Жамнов после матча отметил, что форвард старался держать темп игры.
Для ЦСКА, по словам главного тренера команды Сергея Федорова, сложной выдалось начало игры, а пропущенный гол тренер назвал "ненужным". Дубль у победителей сделал Владислав Каменев, в четверг ЦСКА объявил о продлении с ним контракта еще на два года.
"Он оказался в нужном месте, сыграл очень хороший матч как центральный нападающий со всех точек зрения, хорошо распоряжался шайбой. Он наш лидер, должен играть так", - отметил Федоров.
"Спартак" по итогам прошедшего игрового дня потерял первое место в Западной конференции, которое он занял еще 5 декабря после матча с московским "Динамо" (8:7 в овертайме). На первое место при равенстве очков за счет большего количества побед в основное время вышел "Локомотив", обыгравший в этот же день на выезде СКА со счетом 2:1.
Отстаивать место в первой тройке "Спартаку" будет в дальнейшем непросто: в январе красно-белым предстоит сыграть, в частности, с московским "Динамо" (7 и 27 января), СКА (12 января), нынешним лидером Восточной конференции "Металлургом" (14 января), финалистом Кубка Гагарина "Ак Барсом" (21 января) и с "Локомотивом" в последний день месяца.
1
Локомотив
46
27
4
0
3
1
11
119-88
66
2
Спартак
48
27
3
0
3
3
12
173-132
66
3
СКА
47
26
2
3
1
0
15
147-100
63
4
Динамо М
46
21
5
3
1
3
13
136-112
62
5
Торпедо
46
23
3
2
2
1
15
134-107
59
6
ЦСКА
46
21
2
1
0
4
18
129-104
52
7
Северсталь
47
19
0
3
3
4
18
145-139
51
8
Динамо Мн
45
14
4
1
2
3
21
118-125
43
9
Витязь
47
10
3
2
3
3
26
103-167
36
10
Куньлунь РС
47
7
4
4
2
4
26
105-158
36
11
Сочи
48
11
1
2
0
6
28
122-186
34
1
Металлург
48
23
5
2
3
3
12
146-120
66
2
Салават Юлаев
46
25
3
1
1
2
14
136-97
61
3
Авангард
45
18
8
3
0
3
13
138-119
61
4
Автомобилист
49
18
5
4
3
2
17
118-112
59
5
Лада
48
20
1
3
1
9
14
121-116
58
6
Трактор
48
20
5
1
1
4
17
129-113
57
7
Ак Барс
46
20
6
0
0
2
18
120-104
54
8
Сибирь
48
14
3
4
3
6
18
112-130
51
9
Амур
46
16
2
2
5
3
18
105-117
48
10
Нефтехимик
48
14
4
1
4
5
20
111-150
47
11
Барыс
47
8
4
4
2
5
24
115-146
39
12
Адмирал
46
8
3
3
6
4
22
96-131
38