Неудачное начало года для "Спартака". Красно-белые лишились лидерства на Западе КХЛ

Команда проиграла в гостях ЦСКА со счетом 1:3

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Хоккеисты ЦСКА обыграли "Спартак" со счетом 3:1 в первом матче для команд в наступившем 2024 году. Неудача в игре с ЦСКА и победа в этот же день "Локомотива" лишила красно-белых первого места в Западной конференции Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которое они занимали с 5 декабря.

Свои последние матчи команды провели 30 декабря. Такая пауза благотворней могла повлиять на действующих обладателей Кубка Гагарина. "Хорошо отдохнули, немного потренировались. Ключ победы заключался именно в отдыхе, с новыми эмоциями подошли к игре", - поделился впечатлениями после матча автор первого гола нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

Защитник ЦСКА Колби Уильямс рассказал, что в новогодние дни гулял по столице. "Выходные я провел в Москве, глядел вокруг как турист на Красную площадь, Парк Горького, катки. Много красивого света. Москва - это удивительный город", - сказал канадец ТАСС.

В составе "Спартака" продолжает восстановление играющий немаловажную роль в обороне и большинстве защитник Михал Чайковски. Другой лидер команды, центральный нападающий Иван Морозов, по словам главного тренера Алексея Жамнова, вернется не скоро. "Чайковски ближе к возвращению, чем Морозов. После 15 января по Ивану определимся", - отметил тренер.

При этом в состав красно-белых вернулся олимпийский чемпион нападающий Илья Ковальчук. В первых двух матчах после подписания контракта со столичным клубом 40-летний форвард забросил по шайбе, однако затем пропустил две игры из микротравма.

Ковальчуку не давали бросать

Еще с начала декабря вместо Морозова в ударном спартаковском звене с Николаем Голдобиным и Павлом Порядиным наигрывается приехавший в Россию в аренду из "Лос-Анджелеса" Михаил Мальцев. В последних трех поединках он отдал по одной результативной передаче. С ЦСКА пас Мальцева в результате контратаки позволил Порядину сравнять счет броском с неудобной руки. После игры Порядин пошутил, что оттачивал этот бросок в новогоднюю ночь.

"Сама игра была тяжеловатой. Обидно, что были моменты, соперник поддавливал. В любом случае ключевое - это реализация. Надо было правильно играть, не допускать ошибок с нашей стороны и ловить на этом соперника", - отметил Порядин в беседе с ТАСС.

Ковальчук отличиться в этот раз не сумел. Соперник делал все, чтобы нападающему не удавалось опасно бросить. Жамнов после матча отметил, что форвард старался держать темп игры.

Для ЦСКА, по словам главного тренера команды Сергея Федорова, сложной выдалось начало игры, а пропущенный гол тренер назвал "ненужным". Дубль у победителей сделал Владислав Каменев, в четверг ЦСКА объявил о продлении с ним контракта еще на два года.

"Он оказался в нужном месте, сыграл очень хороший матч как центральный нападающий со всех точек зрения, хорошо распоряжался шайбой. Он наш лидер, должен играть так", - отметил Федоров.

"Спартак" по итогам прошедшего игрового дня потерял первое место в Западной конференции, которое он занял еще 5 декабря после матча с московским "Динамо" (8:7 в овертайме). На первое место при равенстве очков за счет большего количества побед в основное время вышел "Локомотив", обыгравший в этот же день на выезде СКА со счетом 2:1.

Отстаивать место в первой тройке "Спартаку" будет в дальнейшем непросто: в январе красно-белым предстоит сыграть, в частности, с московским "Динамо" (7 и 27 января), СКА (12 января), нынешним лидером Восточной конференции "Металлургом" (14 января), финалистом Кубка Гагарина "Ак Барсом" (21 января) и с "Локомотивом" в последний день месяца.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Локомотив 46 27 4 0 3 1 11 119-88 66 2 Спартак 48 27 3 0 3 3 12 173-132 66 3 СКА 47 26 2 3 1 0 15 147-100 63 4 Динамо М 46 21 5 3 1 3 13 136-112 62 5 Торпедо 46 23 3 2 2 1 15 134-107 59 6 ЦСКА 46 21 2 1 0 4 18 129-104 52 7 Северсталь 47 19 0 3 3 4 18 145-139 51 8 Динамо Мн 45 14 4 1 2 3 21 118-125 43 9 Витязь 47 10 3 2 3 3 26 103-167 36 10 Куньлунь РС 47 7 4 4 2 4 26 105-158 36 11 Сочи 48 11 1 2 0 6 28 122-186 34