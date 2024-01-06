5 января, 21:10
КХЛ

Неудачное начало года для "Спартака". Красно-белые лишились лидерства на Западе КХЛ

Николай Голдобин ("Спартак") и Прохор Полтапов (ЦСКА). Сергей Фадеичев/ ТАСС
1/10
Николай Голдобин ("Спартак") и Прохор Полтапов (ЦСКА)
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Андрей Светлаков (ЦСКА) и Герман Рубцов ("Спартак")
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Александр Пашин ("Спартак"), Иван Федотов (ЦСКА) и Фредрик Классон (ЦСКА)
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Болельщики "Спартака"
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Дмитрий Николаев ("Спартак"), Дмитрий Вишневский ("Спартак") и Андрей Светлаков (ЦСКА)
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Даниил Орлов ("Спартак") и Антон Слепышев (ЦСКА)
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Ярослав Дыбленко (ЦСКА) и Егор Филин ("Спартак")
© Сергей Фадеичев/ ТАСС
Хоккеисты ЦСКА
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Команда проиграла в гостях ЦСКА со счетом 1:3

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Хоккеисты ЦСКА обыграли "Спартак" со счетом 3:1 в первом матче для команд в наступившем 2024 году. Неудача в игре с ЦСКА и победа в этот же день "Локомотива" лишила красно-белых первого места в Западной конференции Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которое они занимали с 5 декабря.

Свои последние матчи команды провели 30 декабря. Такая пауза благотворней могла повлиять на действующих обладателей Кубка Гагарина. "Хорошо отдохнули, немного потренировались. Ключ победы заключался именно в отдыхе, с новыми эмоциями подошли к игре", - поделился впечатлениями после матча автор первого гола нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

Читайте также
Жамнов считает, что тяжелый календарь в КХЛ в январе пойдет на пользу "Спартаку"

Защитник ЦСКА Колби Уильямс рассказал, что в новогодние дни гулял по столице. "Выходные я провел в Москве, глядел вокруг как турист на Красную площадь, Парк Горького, катки. Много красивого света. Москва - это удивительный город", - сказал канадец ТАСС.

В составе "Спартака" продолжает восстановление играющий немаловажную роль в обороне и большинстве защитник Михал Чайковски. Другой лидер команды, центральный нападающий Иван Морозов, по словам главного тренера Алексея Жамнова, вернется не скоро. "Чайковски ближе к возвращению, чем Морозов. После 15 января по Ивану определимся", - отметил тренер.

При этом в состав красно-белых вернулся олимпийский чемпион нападающий Илья Ковальчук. В первых двух матчах после подписания контракта со столичным клубом 40-летний форвард забросил по шайбе, однако затем пропустил две игры из микротравма.

Ковальчуку не давали бросать

Еще с начала декабря вместо Морозова в ударном спартаковском звене с Николаем Голдобиным и Павлом Порядиным наигрывается приехавший в Россию в аренду из "Лос-Анджелеса" Михаил Мальцев. В последних трех поединках он отдал по одной результативной передаче. С ЦСКА пас Мальцева в результате контратаки позволил Порядину сравнять счет броском с неудобной руки. После игры Порядин пошутил, что оттачивал этот бросок в новогоднюю ночь.

Читайте также
Третьяк считает, что ЦСКА играет интересно, несмотря на неудачную серию в КХЛ

"Сама игра была тяжеловатой. Обидно, что были моменты, соперник поддавливал. В любом случае ключевое - это реализация. Надо было правильно играть, не допускать ошибок с нашей стороны и ловить на этом соперника", - отметил Порядин в беседе с ТАСС.

Ковальчук отличиться в этот раз не сумел. Соперник делал все, чтобы нападающему не удавалось опасно бросить. Жамнов после матча отметил, что форвард старался держать темп игры.

Для ЦСКА, по словам главного тренера команды Сергея Федорова, сложной выдалось начало игры, а пропущенный гол тренер назвал "ненужным". Дубль у победителей сделал Владислав Каменев, в четверг ЦСКА объявил о продлении с ним контракта еще на два года.

"Он оказался в нужном месте, сыграл очень хороший матч как центральный нападающий со всех точек зрения, хорошо распоряжался шайбой. Он наш лидер, должен играть так", - отметил Федоров.

"Спартак" по итогам прошедшего игрового дня потерял первое место в Западной конференции, которое он занял еще 5 декабря после матча с московским "Динамо" (8:7 в овертайме). На первое место при равенстве очков за счет большего количества побед в основное время вышел "Локомотив", обыгравший в этот же день на выезде СКА со счетом 2:1.

Отстаивать место в первой тройке "Спартаку" будет в дальнейшем непросто: в январе красно-белым предстоит сыграть, в частности, с московским "Динамо" (7 и 27 января), СКА (12 января), нынешним лидером Восточной конференции "Металлургом" (14 января), финалистом Кубка Гагарина "Ак Барсом" (21 января) и с "Локомотивом" в последний день месяца.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Локомотив

46

27

4

0

3

1

11

119-88

66

2

Спартак

48

27

3

0

3

3

12

173-132

66

3

СКА

47

26

2

3

1

0

15

147-100

63

4

Динамо М

46

21

5

3

1

3

13

136-112

62

5

Торпедо

46

23

3

2

2

1

15

134-107

59

6

ЦСКА

46

21

2

1

0

4

18

129-104

52

7

Северсталь

47

19

0

3

3

4

18

145-139

51

8

Динамо Мн

45

14

4

1

2

3

21

118-125

43

9

Витязь

47

10

3

2

3

3

26

103-167

36

10

Куньлунь РС

47

7

4

4

2

4

26

105-158

36

11

Сочи

48

11

1

2

0

6

28

122-186

34

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

48

23

5

2

3

3

12

146-120

66

2

Салават Юлаев

46

25

3

1

1

2

14

136-97

61

3

Авангард

45

18

8

3

0

3

13

138-119

61

4

Автомобилист

49

18

5

4

3

2

17

118-112

59

5

Лада

48

20

1

3

1

9

14

121-116

58

6

Трактор

48

20

5

1

1

4

17

129-113

57

7

Ак Барс

46

20

6

0

0

2

18

120-104

54

8

Сибирь

48

14

3

4

3

6

18

112-130

51

9

Амур

46

16

2

2

5

3

18

105-117

48

10

Нефтехимик

48

14

4

1

4

5

20

111-150

47

11

Барыс

47

8

4

4

2

5

24

115-146

39

12

Адмирал

46

8

3

3

6

4

22

96-131

38

  

Теги:
КХЛФедоров, Сергей ВикторовичЖамнов, Алексей Юрьевич