Дэйли рассказал о переговорах между НХЛ и IIHF по поводу участия игроков лиги в Олимпиаде

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф ранее сообщил, что 12 и 13 февраля рассмотрят вопрос об участии россиян и белорусов в международных соревнованиях

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Конкретного обсуждения по организации олимпийского хоккейного турнира с участием игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также по поводу участия в нем команд России и Белоруссии не было. Об этом ТАСС сообщил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.

В пятницу о проведении переговоров по участию игроков НХЛ в Олимпиадах 2026 и 2030 годов рассказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф. Он также сообщил, что федерация 12 и 13 февраля рассмотрит вопрос об участии россиян и белорусов в международных соревнованиях.

"Переговоры продолжаются. Конкретного обсуждения относительно того, какие страны будут или должны иметь право на участие, не было", - сказал Дэйли.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине, в связи с этим сборные России и Белоруссии отстранены от участия в соревнованиях IIHF.