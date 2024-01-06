Лашманова, Каниськина и Кирдяпкин стали тренерами сборной России по легкой атлетике

Елена Лашманова, Ольга Каниськина и Сергей Кирдяпкин стали тренерами по группе выносливости

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Елена Лашманова, Ольга Каниськина и Сергей Кирдяпкин, в разные годы отбывавшие дисквалификации за нарушения антидопинговых правил, вошли в состав сборной команды России по легкой атлетике на 2024 год как тренеры группы выносливости. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Список спортсменов - кандидатов в спортивные сборные команды России по легкой атлетике, а также тренеров и специалистов был утвержден 28 декабря в Министерстве спорта РФ. Лашманова, Каниськина и Кирдяпкин не являются сотрудниками федерального Центра спортивной подготовки сборных команд России, они находятся на ставках в спортивной школе олимпийского резерва по легкой атлетике Республики Мордовия.

Лашмановой 31 год, она продолжает находиться в международном пуле тестирования, последний раз спортсменка выходила на старт в мае 2023 года на чемпионате России по спортивной ходьбе в Саранске, где не сумела добраться до финиша 20-километровой дистанции. Срок двухлетней дисквалификации Лашмановой истек в марте 2023 года, решение о ее отстранении от спорта было принято на основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Аннулированию подлежали результаты, показанные спортсменкой с 18 февраля 2012 года по 3 января 2014 года. За этот период легкоатлетка выиграла золото Олимпиады 2012 года в Лондоне и стала чемпионкой мира 2013 года в Москве в спортивной ходьбе на 20 км.

38-летняя Каниськина является олимпийской чемпионкой 2008 года и победительницей чемпионата мира - 2007 в ходьбе на 20 км. Она была лишена золота чемпионатов мира 2009 и 2011 годов, а также серебра Олимпиады-2012 в Лондоне за нарушение антидопинговых правил, о котором было объявлено в январе 2015 года. В настоящее время Каниськина является директором спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Республики Мордовия и личным тренером чемпионки России 2023 года в ходьбе на 20 км Эльвиры Чепаревой (в девичестве - Хасановой).

43-летний Кирдяпкин, чемпион мира 2005 года в ходьбе на 50 км, за нарушение антидопинговых правил был лишен золотых медалей Олимпиады 2012 года и чемпионата мира 2009 года. В настоящее время он является тренером-преподавателем спортивной школы олимпийского резерва по легкой атлетике Республики Мордовия и одним из тренеров серебряного призера чемпионата России 2023 года в ходьбе на 35 км Александра Гарина.