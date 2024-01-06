В "Торпедо" сообщили, что полное заключение врачей по Атанасову будет через 3-5 дней

Нападающий "Торпедо" Василий Атанасов из-за травмы не смог закончить встречу против китайского клуба "Куньлунь Ред Стар"

МОСКВА, 6 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Полное медицинское заключение по нападающему клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо" Василию Атанасову ожидается примерно через пять дней. Об этом ТАСС рассказал гендиректор нижегородского клуба Александр Харламов.

В четверг нижегородское "Торпедо" в овертайме одержало победу над китайский клубом "Куньлунь Ред Стар" (3:2). В начале первого периода Атанасов столкнулся с соперником и упал на лед, подвернув ногу. Агент игрока Кирилл Князев сообщил, что хоккеист пройдет дополнительное медобследование.

"Из-за отека не все видно на снимках, поэтому еще нужно около пяти дней для понимания. Я думаю, что в этом сезоне он еще сыграет. Дней через три-пять будет полное медицинское заключение", - сказал Харламов.

В середине декабря 21-летний Атанасов получил сотрясение мозга в матче за команду "Россия 25" на Кубке Первого канала. Он набрал больше всех зрительских голосов при выборе участников Матча звезд КХЛ, который прошел 9-10 декабря в Санкт-Петербурге. Нападающий является вторым бомбардиром "Торпедо" в сезоне, набрав по системе "гол+пас" 39 очков (19+20).