Японец Кобаяси стал победителем "Турне четырех трамплинов"

Олимпийский чемпион 2022 года выиграл турнир в третий раз в карьере

ТАСС, 6 января. Японец Рёю Кобаяси в третий раз в карьере стал победителем общего зачета "Турне четырех трамплинов". Заключительный, четвертый этап прошел в австрийском Бишофсхофене.

Четвертый этап выиграл австриец Штефан Крафт, набравший 288,9 балла. Второе место занял Кобаяси (287,6), третье - словенец Анже Ланишек (281,8). На каждом из прошлых трех этапов японец также занял второе место. В общем зачете победитель набрал 857,6 балла, второе место занял немец Андреас Веллингер (852,8), третье - австриец Ян Хёрль (834).

Спортсмены из России не участвовали в турнире из-за решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) об их отстранении, принятого в марте 2022 года после обострения ситуации на Украине. 25 октября член правления FIS Эрик Рёсте сообщил норвежскому телеканалу NRK, что санкции в отношении российских спортсменов остаются в силе на сезон-2023/24.

Кобаяси 27 лет, на его счету золото Олимпийских игр в Пекине в прыжках с нормального трамплина и серебро в прыжках с большого трамплина. Японец также становился серебряным (2023) и бронзовым (2019) призером чемпионатов мира, дважды выигрывал Кубок мира.

"Турне четырех трамплинов" проводится с 1953 года. Соревнование является самым престижным в прыжках на лыжах с трамплина после чемпионата мира и Олимпийских игр. Рекордсменом по количеству побед на "Турне четырех трамплинов" является финн Янне Ахонен, занимавший первое место пять раз.