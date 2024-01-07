Легкоатлет Савлуков превысил рекорд Европы в беге на 600 метров в помещении

Также спортсмен установил новый рекорд России, превзойдя результат Юрия Борзаковского

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Российский легкоатлет Савелий Савлуков показал результат выше лучшего европейского достижения в беге на дистанции 600 метров в помещении.

Савлуков занял первое место на соревнованиях "Рождественские старты" в Екатеринбурге, показав результат 1 минута 15,09 секунды. Лучшее европейское достижение принадлежит немцу Нико Мотчебону (1 минута 15,12 секунды), он установил его в феврале 1999 года. Также Савлуков установил новый рекорд России, ранее достижение принадлежало олимпийскому чемпиону Юрию Борзаковскому (1.16,02).

Второе место в забеге на 600 метров занял Иван Непокрытов (1.19,16), третьим стал Николай Вербицкий (1.19,20).

Теперь достижение Савлукова должна утвердить Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics).