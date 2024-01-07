Магнус Карлсен отказался от участия в турнире претендентов по шахматам

Турнир претендентов пройдет с 2 по 25 апреля в Торонто

ТАСС, 7 января. Бывший чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен отказался от участия в турнире претендентов. Об этом Карлсен заявил порталу Chess.com.

Турнир претендентов пройдет с 2 по 25 апреля в Торонто.

"Основная причина в том, что мне это не нравится. Все просто. Я не буду участвовать в турнире. Не волнуйтесь", - сказал Карлсен.

В 2022 году Карлсен отказался играть матч за мировую шахматную корону, в котором должен был второй раз подряд встретиться с россиянином Яном Непомнящим, и был лишен звания чемпиона мира.