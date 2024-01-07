Мария Ласицкене выиграла первый в 2024 году турнир по прыжкам в высоту

Спортсменка стала победительницей турнира "Рождественские старты", который проходит в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене стала победительницей турнира "Рождественские старты". Соревнования проходят в Екатеринбурге.

Ласицкене преодолела планку на высоте 1,89 метра, продолжила выступление, но не смогла взять высоту в 1,94 метра. Второй стала Кристина Королева, третьей - Мария Кочанова. Обе спортсменки остановились на высоте 1,86 метра, но Королева опередила соперницу за счет лучшей разницы попыток.

Ласицкене 30 лет, она является единственной трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Дважды спортсменка побеждала на чемпионатах мира в помещении.