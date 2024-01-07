Ласицкене считает уместным выступление под нейтральным флагом, если нет другого выхода

Международная ассоциация легкоатлетических федераций в марте 2022 года запретила российским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене допустила выступления под нейтральным флагом в том случае, если это будет единственной возможностью для участия в международных соревнованиях. Об этом Ласицкене заявила ТАСС.

Российские легкоатлеты находятся под санкциями с ноября 2015 года. С марта 2017 года отдельные российские легкоатлеты имели возможность выступать на международных стартах в случае получения специального разрешения от международной федерации после проведения тщательной проверки. Легкоатлетам присваивался нейтральный статус.

"Считаю ли я уместным выступать под нейтральным флагом? Мы с 2017 года выезжали на таких условиях, но все вокруг прекрасно понимали, что мы россияне. Все знали, что у нас нет другого выхода соревноваться с сильнейшими. А если этот выход и был, то его наши федерация, министерство и олимпийский комитет тогда не успели найти".

С марта 2022 года после обострения ситуации на Украине Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) запретила российским и белорусским легкоатлетам выступать на турнирах под своей эгидой. С 7 по 8 декабря в Монако прошло заседание совета World Athletics, после окончания которого глава организации Себастьян Коу заявил журналистам, что легкоатлеты из России и Белоруссии не будут допущены до участия в Олимпийских играх в Париже.