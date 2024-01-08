Тарпищев считает, что российские теннисисты способны хорошо выступить на Australian Open

Турнир пройдет с 14 по 28 января

МОСКВА, 8 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты способны хорошо выступить на Australian Open в случае удачной жеребьевки. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Наши могут успешно выступить на Australian Open, но тут все будет зависеть от жеребьевки, - сказал Тарпищев. - Даня [Медведев] может далеко пройти, Андрей Рублев уже давно способен преодолеть барьер четвертьфинала. В целом среди ведущих игроков у мужчин класс игры настолько равный, что на победу будут претендовать несколько человек. Но, повторюсь, надо надеяться на удачную для нас жеребьевку".

Рублев на Australian Open доходил до четвертьфинальной стадии. Медведев дважды играл в финале турнира.

Australian Open пройдет с 14 по 28 января.