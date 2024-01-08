Около 15 стран намерены участвовать в международном турнире имени Ярыгина в Красноярске

Турнир пройдет с 25 по 29 января

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Около 15 стран-участниц ожидается на турнире Ивана Ярыгина по борьбе, который пройдет в Красноярске с 25 по 29 января. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, с 1991 года местом проведения турнира является Красноярск. В нынешнем году соревнования пройдут в 35-й раз.

"Ожидаем, что на предстоящем турнире выступят представители около 15 стран, - сообщил Мамиашвили. - Эти соревнования всегда были очень популярными среди борцов. В прошлом году в них участвовали 12 стран, но люди устали бояться, к нам едут".

В соревнованиях в прошлом году приняли участие спортсмены из 12 стран - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Греции, Ирана, Киргизии, Молдавии, Монголии, Сербии, Турции, Узбекистана. В январе 2022 года в турнире принимали участие борцы из 11 государств.