"Авангард" победил "Адмирал" в матче КХЛ, Буше забросил две шайбы

Встреча завершилась со счетом 2:1

ТАСС, 8 января. Омский "Авангард" в овертайме победил владивостокский "Адмирал" со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Фетисов-Арене" в присутствии 5 545 зрителей.

В составе гостей дубль оформил американский нападающий Рид Буше (14-я и 63-я минуты), у проигравших отличился Кирилл Петьков (28). Победную шайбу "Авангард" забросил после замены вратаря на четвертого полевого игрока. Буше забросил 33-ю и 34-ю шайбы в текущем сезоне, он лидирует в списке лучших снайперов лиги.

"Авангард" занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков в 47 матчах. "Адмирал" идет на последней, 12-й строчке на Востоке, имея в активе 39 очков после 47 встреч. "Авангард" и "Адмирал" проведут следующий матч 10 января, встреча пройдет во Владивостоке.

В другом матче игрового дня хабаровский "Амур" дома победил новосибирскую "Сибирь" со счетом 4:0. В игре не принял участие нападающий хозяев Александр Хохлачев. По информации ТАСС, форвард пропустил игру из-за ОРВИ и восстановится до 16 января.