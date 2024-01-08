Тренер российских гандболистов Петкович назвал лицемерными слова Баха о санкциях

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявлял, что спортсмены не должны быть наказаны за действия своих правительств

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах лицемерит, когда оправдывает ограничения в отношении российских и белорусских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер мужской сборной России по гандболу Велимир Петкович, который, как и Бах, является гражданином Германии.

Мужские и женские сборные России по гандболу были лишены возможности вернуться на международную арену, потому что МОК рекомендовал не допускать россиян и белорусов к участию в командных видах спорта, сделав исключение только для представителей индивидуальных дисциплин. В то же время Бах неоднократно заявлял, что рекомендация допускать спортсменов обеих стран в нейтральном статусе объясняется тем, что они не должны "быть наказаны за действия своих правительств".

"Я читал его высказывания. Что это значит? Лицемерие. Это относится к спортсменам из Израиля, но к спортсменам из России уже нет. Мне стыдно это читать. Он из моей страны, я знаю, что он корректен. Но что означают его слова? К кому они относятся? К российским спортсменам они точно не относятся, так можно сказать на вопрос об израильских спортсменах", - сказал Петкович.

"Что бы я ему сказал при встрече? То же, что я сказал и сейчас. Но я знаю, что это не его мнение. Я это знаю, вы это знаете. Я хочу посетить чемпионат Европы, который будет проходить во многих городах в Германии, и я бы был рад его встретить. У меня не будет с этим проблем, искренне говорю", - добавил он.

Петкович возглавляет сборную России с 2020 года, заключив контракт на четыре года.

Ему 67 лет, тренерскую карьеру он начал в 1989 году. Он работал в боснийским "Бораце", немецких "Шарнхаузене", "Вернау", "Ринтхайме", "Озвайле", "Вецларе", "Фриш ауф Гёппингене", "Эйзенахе" и "Фьюксе Берлине", с которым выиграл Кубок Европейской федерации гандбола (EHF).