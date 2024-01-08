Пономарев назвал Беккенбауэра настоящим джентльменом на футбольном поле

Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Бывший чемпион мира и Европы немец Франц Беккенбауэр был образцом честности, добросовестности и профессионализма на футбольном поле. Такое мнение ТАСС высказал бывший игрок сборной СССР, участник чемпионата мира 1966 года Владимир Пономарев.

В понедельник агентство DPA со ссылкой на семью спортсмена сообщило о смерти Беккенбауэра в возрасте 78 лет. Пономарев играл против Беккенбауэра в полуфинале чемпионата мира 1966 года, когда сборная СССР уступила команде ФРГ со счетом 1:2, а Беккенбауэр забил победный мяч на 67-й минуте.

"Я с ним не общался по жизни близко, только на футбольном поле. А на поле, могу отметить, это был настоящий джентльмен - не мог грубо сыграть, оскорбить кого-то. Играл в удовольствие, профессионально, честно, это его всегда отличало. Это был великий футболист. Мы говорим сейчас, что Пеле - нападающий столетия, а Беккенбауэр играл в полузащите, и в сто лет больше такого человека не родится. Впахивал от своей штрафной до чужой, преодолевал огромные расстояния, пробегал по 15-20 км. Проводил огромный объем работы, забивал с обеих ног, хорошо видел поле и нам в полуфинале забил - Яшину с 22-24 метров", - сказал Пономарев.

"Потом Лев Иванович рассказывал, что он не ожидал, что с такого расстояния это возможно. Лева сместился в другой угол ворот, тот увидел освобожденный угол и пробил в него точно. Великий игрок. После футбола он продолжил свою спортивную карьеру - играл в Америке, в "Нью-Йорк Космос" с Пеле. А потом работал с командой Германии, они выиграли чемпионат мира. У него тренерская карьера сложилась хорошая, проявил себя и как великий игрок, и как хороший тренер. Будем сожалеть о его кончине. Сожалею, помню, храню его автограф", - добавил он.

В составе сборной ФРГ Беккенбауэр становился чемпионом мира 1974 года и Европы 1972 года. На клубном уровне провел более 400 матчей за мюнхенскую "Баварию" с 1964 по 1977 год, с которой по четыре раза стал чемпионом ФРГ и обладателем кубка страны, трижды - обладателем Кубка европейских чемпионов, а также выигрывал Кубок обладателей кубков и Межконтинентальный кубок. Беккенбауэр является одним из девяти игроков, которые побеждали на чемпионатах мира, в Кубке европейских чемпионов или Лиге чемпионов и в голосовании за "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football.

В качестве тренера он привел сборную Германии к победе на чемпионате мира 1990 года. Беккенбауэр - один из трех футболистов, выигрывавших чемпионат мира в качестве игрока и тренера (наряду с бразильцем Марио Загалло и французом Дидье Дешамом). "Бавария" с Беккенбауэром в качестве главного тренера выигрывала чемпионат Германии (1994) и Кубок УЕФА (1996).