Газзаев считает, что Беккенбауэр был образцом профессионализма

Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Бывший чемпион мира и Европы по футболу немец Франц Беккенбауэр был образцовым профессионалом и выдающимся человеком. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев.

В понедельник агентство DPA со ссылкой на семью спортсмена сообщило о смерти Беккенбауэра в возрасте 78 лет.

"Выражаю соболезнования родным и близким, всем болельщикам, поклонникам футбола. Это потеря не только для немецкого, но и для мирового футбола. Ему далось стать чемпионом мира и как игроку, и как тренеру. Это был образец профессионала во всех отношениях", - сказал Газзаев.

"Я помню, как он приезжал на 60-летие Льва Ивановича Яшина, когда прошел матч сборная мира - сборная "Динамо". И даже в том возрасте он демонстрировал великолепный футбол. Это был блестящий футболист, великолепный тренер и просто выдающийся человек", - отметил он.

В составе сборной ФРГ Беккенбауэр становился чемпионом мира 1974 года и Европы 1972 года. На клубном уровне провел более 400 матчей за мюнхенскую "Баварию" с 1964 по 1977 год, с которой по четыре раза стал чемпионом ФРГ и обладателем кубка страны, трижды - обладателем Кубка европейских чемпионов, а также выигрывал Кубок обладателей кубков и Межконтинентальный кубок. Беккенбауэр является одним из девяти игроков, которые побеждали на чемпионатах мира, в Кубке европейских чемпионов или Лиге чемпионов и в голосовании за "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football. Беккенбауэр остается единственным защитником в истории, который дважды выигрывал "Золотой мяч" (1972, 1976).

В качестве тренера он привел сборную Германии к победе на чемпионате мира 1990 года. Беккенбауэр - один из трех футболистов, выигрывавших чемпионат мира в качестве игрока и тренера (наряду с бразильцем Марио Загалло и французом Дидье Дешамом). "Бавария" с Беккенбауэром в качестве главного тренера выигрывала чемпионат Германии (1994) и Кубок УЕФА (1996).