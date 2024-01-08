Президент ФИФА Инфантино назвал Беккенбауэра настоящей легендой

Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью бывшего чемпиона мира и Европы немца Франца Беккенбауэра, назвав его настоящей легендой мирового футбола. Соответствующее заявление опубликовано в сторис его аккаунта в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

В понедельник агентство DPA со ссылкой на семью спортсмена сообщило о смерти Беккенбауэра в возрасте 78 лет.

"Франц Беккенбауэр - легенда германского и мирового футбола. "Кайзер" (прозвище Беккенбауэра - прим. ТАСС) был великолепным человеком, другом футбола, чемпионом и настоящей легендой. Мы никогда не забудем тебя, Франц", - написал Инфантино.

В составе сборной ФРГ Беккенбауэр становился чемпионом мира 1974 года и Европы 1972 года. На клубном уровне провел более 400 матчей за мюнхенскую "Баварию" с 1964 по 1977 год, с которой по четыре раза стал чемпионом ФРГ и обладателем кубка страны, трижды - обладателем Кубка европейских чемпионов, а также выигрывал Кубок обладателей кубков и Межконтинентальный кубок. Беккенбауэр является одним из девяти игроков, которые побеждали на чемпионатах мира, в Кубке европейских чемпионов или Лиге чемпионов и в голосовании за "Золотой мяч" - приз лучшему футболисту года по версии журнала France Football.

В качестве тренера он привел сборную Германии к победе на чемпионате мира 1990 года. Беккенбауэр - один из трех футболистов, выигрывавших чемпионат мира в качестве игрока и тренера (наряду с бразильцем Марио Загалло и французом Дидье Дешамом). "Бавария" с Беккенбауэром в качестве главного тренера выигрывала чемпионат Германии (1994) и Кубок УЕФА (1996).

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