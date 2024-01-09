Олимпийский чемпион Галлямов готов отпустить бакенбарды ко дню рождения Пушкина

Необходимо преумножать ценность турниров для зрителей, считает спортсмен

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Интерес к российским соревнованиям по фигурному катанию можно повысить, если подходить к каждому турниру как к шоу, например, ко дню рождения Александра Пушкина олимпийский чемпион командного турнира Александр Галлямов готов отпустить бакенбарды. Об этом он рассказал ТАСС.

Галлямов и его партнерша Анастасия Мишина в декабре стали двукратными чемпионами России в парном катании. Ближайшим турниром в национальном календаре для них станет первенство страны по прыжкам, которое пройдет 19-21 января в Москве на "ЦСКА-Арене".

"Хотелось бы не только поддержать значимость этого турнира, но и преумножить его ценность для аудитории. Любой формат можно правильно подать, если делать это с учетом интересов аудитории, почему бы к каждому турниру не подходить как к шоу? - считает Галлямов. - Например, в этом году исполняется 225 лет со дня рождения Александра Пушкина, почему бы не сыграть на этой значимой для нас всех фигуре? Или Татьянин день - важная дата для всех студентов, классно ведь можно бы сделать? Я вообще думаю отпустить бакенбарды, как у Александра Сергеевича, с моей прической может удачно смотреться".

Галлямов отметил, что для него важны все турниры. "Задачи мы ставили еще в начале сезона и маленькими шагами движемся, чтобы справиться со всеми трудностями, для нас нет какого-то одного принципиального турнира, все соревнования важны, и даже не самые значимые могут принести дальнейший успех, - сказал он. - Если вы заметили, то мы стали подходить к турнирам с различных точек зрения, в том числе и с медийной. Очень хотелось бы, чтобы каждый турнир в фигурном катании рассматривался как нечто особенное".

"В отсутствие международных стартов нам надо заинтересовывать внутреннюю аудиторию, да так, чтобы "там" тоже следили и делали выводы, - подчеркнул олимпийский чемпион. - Мы анализируем все публикации, которые выходят в зарубежных СМИ, внимательно следим за комментариями в соцсетях. У меня в телеграм-канале пишут на английском языке и высказывают свои положительные эмоции по поводу фигурного катания в России".

"Есть, конечно, и порция негатива, но она связана с неспортивной стороной. Например, мне часто пишут, что я много внимания уделяю в своих публикациях другим девчонкам, а не Насте. Друзья, весь мир и так знает, что Настя Мишина - лучшая парница в мире, куда уж больше? Но самое главное, что за рубежом следят за нами и откровенно грустят без нашего участия", - отметил Галлямов.