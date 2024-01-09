Призер Олимпиады по спортивной гимнастике объявил о завершении карьеры

Иван Стретович отметил, что останется в спорте в роли руководителя

ТАСС, 9 января. Серебряный призер Олимпийских игр 2016 года по спортивной гимнастики в командных соревнованиях Иван Стретович завершил карьеру спортсмена. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Теперь меня ждет новый этап, я уверен, он будет не менее интересный. Я не ухожу из спорта, я остаюсь в нем, но уже в роли руководителя", - написал гимнаст.

Стретовичу 27 лет, он является серебряным призером Олимпиады в Рио-де-Жанейро и чемпионом мира в командных соревнованиях (2019). На победном первенстве мира в составе команды также были Никита Нагорный, Давид Белявский, Денис Аблязин, Артур Далалоян и Владислав Поляшов.