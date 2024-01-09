Тедеско рассказал, что смотрит много матчей футбольного клуба "Спартак"

Главный тренер сборной Бельгии отметил, что у него осталось много хороших друзей в Москве

ТАСС, 9 января. Бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско, ныне являющийся наставником сборной Бельгии, продолжает следить за матчами красно-белых и поддерживает общение с игроками команды. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Смотрю очень много игр "Спартака", когда у меня появляется свободное время. В чемпионате России непросто побеждать, я всегда говорю об этом, особенно трудно против таких соперников, как [екатеринбургский] "Урал" или [грозненский] "Ахмат". В целом же с того времени, когда я работал в "Спартаке", все поменялось - пришли игроки, которых я уже не знаю", - сказал Тедеско.

"Для меня "Спартак" - это семья: великолепное время, великолепный клуб, великолепные люди. У меня до сих пор осталось очень много хороших друзей как в самом клубе, так и в Москве. Разговариваю с игроками, близкими к клубу людьми, даже с теми, кто ухаживал за газоном или занимался экипировкой. Там были поистине фантастические люди", - добавил он.

Тедеско возглавлял "Спартак" с 2019 по 2021 год. Вместе с ним красно-белые заняли второе место в чемпионате России в сезоне-2020/21.