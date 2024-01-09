Фигурист Галлямов считает, что вместе с тренерами верно расставил приоритеты в сезоне

Анастасия Мишина и Александр Галлямов по ходу сезона не участвовали в шоу

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы командного турнира фигуристов Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, и их тренеры верно расставили по ходу сезона приоритеты между стартами и шоу. Такое мнение ТАСС высказал Галлямов.

В новогодние праздники двукратные чемпионы России, тренирующиеся под руководством Тамары Москвиной и Артура Минчука, выступали в шоу "Щелкунчик" Ильи Авербуха.

"По ходу сезона мы не участвовали в шоу. Накатывать программы надо именно в период без шоу. Мы неоднократно говорили, что готовились к чемпионату России со всей ответственностью. Во время шоу не было отрицательных отзывов, поэтому и тут считаю, что мы справились, приоритеты были расставлены верно", - сказал Галлямов.

"Наш тур длился неделю, и отдохнуть нужно в любом случае, чтобы со свежей головой выйти на тренировки. Два дня нам дали на отдых, а со вторника приступаем к тренировкам. Плюс нам надо поработать над подготовкой к прыжковому турниру - над чем конкретно, это пока что секрет", - отметил спортсмен.

В новогодние праздники Галлямов постарался устроить себе информационный детокс. "Эмоционально очень сложно "отворачиваться" от всего происходящего. 29 и 30 декабря я на полтора дня "отключился" от всего, своего рода информационный детокс был. Это очень помогает, но это такая же часть подготовки, как и все остальные, - отметил собеседник агентства. - 31 декабря на часок встретился с болельщиками на катке в "Севкабеле" - это очень бодрит и помогает эмоционально набраться сил".