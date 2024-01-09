Тедеско считает, что футбольному клубу "Спартак" по силам стать чемпионом России

Столичный клуб после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков

ТАСС, 9 января. Московский "Спартак" обладает подбором качественных футболистов, с которыми может стать чемпионом России. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал бывший главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

"Думаю, что с той командой, которая подобрана сейчас, "Спартак" может справиться с любым соперником. Вы и сами видите сильные качества нынешних игроков, [Александр] Соболев и [Квинси] Промес забивают голы, скамейка очень качественная. Почему бы не стать чемпионом? Для этого все есть", - сказал Тедеско.

После 18 туров "Спартак" занимает пятое место в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ), команда набрала 30 очков. После зимней паузы красно-белые в 19-м туре на выезде сыграют с петербургским "Зенитом", занимающим второе место (36 очков).