Тедеско рассказал о работе с Федуном в "Спартаке"

Леонид Федун вышел из состава акционеров клуба в августе 2022 года

ТАСС, 9 января. Бывший владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун был очень важной фигурой для команды и всегда поддерживал игроков и тренерский штаб. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал бывший главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

22 августа 2022 года компания "Лукойл" объявила о покупке 100% акций "Спартака", Федун вышел из состава акционеров и сложил полномочия президента клуба.

"Я знаю "Спартак" лишь как клуб Федуна, потому что мое знакомство с красно-белыми произошло именно при нем, клуб для меня тесно связан с Леонидом Арнольдовичем. Мне все нравилось при нем, он поддерживал и верил в нас даже в самые сложные моменты", - сказал Тедеско.

"Для меня Федун - очень важная фигура. В личных разговорах он всегда поддерживал меня, он знал, кто мы и на что мы способны. Самое яркое впечатление о нем? У него большое сердце, каждый раз убеждался в этом, когда мы разговаривали, особенно в конце нашего сотрудничества", - добавил он.

Тедеско возглавлял "Спартак" с 2019 по 2021 год. Вместе с ним красно-белые заняли второе место в чемпионате России в сезоне-2020/21.