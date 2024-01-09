Чесноков: теннисистка Корнеева пройдет квалификацию к Australian Open

В полуфинале квалификации россиянка сыграет с китаянкой Ма Есинь

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Алина Корнеева имеет все данные, чтобы выиграть квалификацию и попасть в основную сетку Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Во вторник Корнеева победила американку Сачию Викери (6:4, 3:6, 7:5) и вышла в полуфинал квалификации, в которой встретится с китаянкой Ма Есинь.

"Корнеева в прошлом году здесь выиграла юниорский турнир. По тому, как она играет, ей нравится этот турнир, она чувствует уверенность на этих кортах. Если говорить о ее навыках, то у нее все есть данные, чтобы пройти квалификацию: у нее высокий рост, хорошие ноги, она здорово держит ими корт. Я думаю, что она пробьется в основную сетку Australian Open", - сказал Чесноков.

Соревнования основной сетки первого в сезоне турнира Большого шлема - Открытого чемпионата Австралии - пройдут с 14 по 28 января.

Корнеевой 16 лет, она занимает 180-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, по итогам сезона спортсменка заняла первое место в рейтинге Международной федерации тенниса. В 2023 году россиянка выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде - Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции. Также она вышла в полуфинал юниорского Уимблдона. В октябре Корнеева выиграла юниорский Итоговый турнир.