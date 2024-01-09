"Спартак" впервые в сезоне КХЛ потерпел четыре поражения подряд

Московский клуб проиграл минскому "Динамо" со счетом 1:3

ТАСС, 9 января. Московский "Спартак" со счетом 1:3 проиграл минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Минск-Арене" в присутствии 8 570 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Волков (15-я и 19-я минуты) и Вадим Мороз (42). У проигравших отличился Александр Беляев (60).

"Спартак" впервые в текущем сезоне потерпел четыре поражения подряд. Ранее один раз у красно-белых была серия из трех поражений. В конце ноября столичная команда уступила ярославскому "Локомотиву" (1:2), петербургскому СКА (2:3) и магнитогорскому "Металлургу" (1:3).

Минское "Динамо" набрало 47 очков в 47 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Спартак" опустился на 3-ю строчку Запада. Московская команда набрала 67 очков в 50 играх.

В следующем матче "Спартак" 12 января примет СКА. Минское "Динамо" 11 января дома сыграет с нижегородским "Торпедо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Локомотив 48 28 4 0 3 1 12 125-94 68 2 Динамо М 49 23 6 3 1 3 13 151-116 68 3 Спартак 50 27 3 0 3 4 13 176-138 67 4 СКА 48 26 2 3 1 1 15 148-102 64 5 Торпедо 48 23 3 2 2 1 17 138-119 59 6 ЦСКА 48 23 2 1 0 4 18 140-109 56 7 Северсталь 48 20 0 3 3 4 18 148-139 53 8 Динамо Мн 47 16 4 1 2 3 21 126-128 47 9 Куньлунь РС 50 8 4 4 2 4 28 111-170 38 10 Витязь 48 10 3 2 3 3 27 105-171 36 11 Сочи 50 11 1 2 0 6 30 123-194 34