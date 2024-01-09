"Спартак" впервые в сезоне КХЛ потерпел четыре поражения подряд

ТАСС, 9 января. Московский "Спартак" со счетом 1:3 проиграл минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Минск-Арене" в присутствии 8 570 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Волков (15-я и 19-я минуты) и Вадим Мороз (42). У проигравших отличился Александр Беляев (60).
"Спартак" впервые в текущем сезоне потерпел четыре поражения подряд. Ранее один раз у красно-белых была серия из трех поражений. В конце ноября столичная команда уступила ярославскому "Локомотиву" (1:2), петербургскому СКА (2:3) и магнитогорскому "Металлургу" (1:3).
Минское "Динамо" набрало 47 очков в 47 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Спартак" опустился на 3-ю строчку Запада. Московская команда набрала 67 очков в 50 играх.
В следующем матче "Спартак" 12 января примет СКА. Минское "Динамо" 11 января дома сыграет с нижегородским "Торпедо".
1
Локомотив
48
28
4
0
3
1
12
125-94
68
2
Динамо М
49
23
6
3
1
3
13
151-116
68
3
Спартак
50
27
3
0
3
4
13
176-138
67
4
СКА
48
26
2
3
1
1
15
148-102
64
5
Торпедо
48
23
3
2
2
1
17
138-119
59
6
ЦСКА
48
23
2
1
0
4
18
140-109
56
7
Северсталь
48
20
0
3
3
4
18
148-139
53
8
Динамо Мн
47
16
4
1
2
3
21
126-128
47
9
Куньлунь РС
50
8
4
4
2
4
28
111-170
38
10
Витязь
48
10
3
2
3
3
27
105-171
36
11
Сочи
50
11
1
2
0
6
30
123-194
34
1
Металлург
50
24
6
2
3
3
12
153-124
70
2
Авангард
47
19
9
3
0
3
13
140-123
65
3
Салават Юлаев
48
26
3
1
1
2
15
142-102
63
4
Автомобилист
51
19
5
4
3
2
18
123-115
61
5
Трактор
50
21
5
1
1
4
18
135-119
59
6
Ак Барс
48
21
6
1
0
2
18
123-105
58
7
Лада
50
20
1
3
1
9
16
125-125
58
8
Сибирь
49
14
3
4
3
6
19
112-134
51
9
Амур
47
17
2
2
5
3
18
109-117
50
10
Нефтехимик
50
15
4
1
4
5
21
118-157
49
11
Барыс
49
8
4
4
3
5
25
118-152
40
12
Адмирал
47
8
3
3
6
5
22
97-133
39