9 января, 18:24
КХЛ

"Спартак" впервые в сезоне КХЛ потерпел четыре поражения подряд

Московский клуб проиграл минскому "Динамо" со счетом 1:3

ТАСС, 9 января. Московский "Спартак" со счетом 1:3 проиграл минскому "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Минск-Арене" в присутствии 8 570 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Волков (15-я и 19-я минуты) и Вадим Мороз (42). У проигравших отличился Александр Беляев (60).

"Спартак" впервые в текущем сезоне потерпел четыре поражения подряд. Ранее один раз у красно-белых была серия из трех поражений. В конце ноября столичная команда уступила ярославскому "Локомотиву" (1:2), петербургскому СКА (2:3) и магнитогорскому "Металлургу" (1:3).

Минское "Динамо" набрало 47 очков в 47 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице Западной конференции. "Спартак" опустился на 3-ю строчку Запада. Московская команда набрала 67 очков в 50 играх.

В следующем матче "Спартак" 12 января примет СКА. Минское "Динамо" 11 января дома сыграет с нижегородским "Торпедо".

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Локомотив

48

28

4

0

3

1

12

125-94

68

2

Динамо М

49

23

6

3

1

3

13

151-116

68

3

Спартак

50

27

3

0

3

4

13

176-138

67

4

СКА

48

26

2

3

1

1

15

148-102

64

5

Торпедо

48

23

3

2

2

1

17

138-119

59

6

ЦСКА

48

23

2

1

0

4

18

140-109

56

7

Северсталь

48

20

0

3

3

4

18

148-139

53

8

Динамо Мн

47

16

4

1

2

3

21

126-128

47

9

Куньлунь РС

50

8

4

4

2

4

28

111-170

38

10

Витязь

48

10

3

2

3

3

27

105-171

36

11

Сочи

50

11

1

2

0

6

30

123-194

34

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

50

24

6

2

3

3

12

153-124

70

2

Авангард

47

19

9

3

0

3

13

140-123

65

3

Салават Юлаев

48

26

3

1

1

2

15

142-102

63

4

Автомобилист

51

19

5

4

3

2

18

123-115

61

5

Трактор

50

21

5

1

1

4

18

135-119

59

6

Ак Барс

48

21

6

1

0

2

18

123-105

58

7

Лада

50

20

1

3

1

9

16

125-125

58

8

Сибирь

49

14

3

4

3

6

19

112-134

51

9

Амур

47

17

2

2

5

3

18

109-117

50

10

Нефтехимик

50

15

4

1

4

5

21

118-157

49

11

Барыс

49

8

4

4

3

5

25

118-152

40

12

Адмирал

47

8

3

3

6

5

22

97-133

39

  

Теги:
КХЛ