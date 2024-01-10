Винер считает, что Костомаров совершил подвиг спортсмена

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики отметила, что олимпийская медаль спортсмена соответствует его характеру и натуре

ТАСС, 10 января. Фигурист Роман Костомаров, вернувшись к тренировкам после болезни, показал, что звание олимпийского чемпиона соответствует его характеру. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер.

"Это подвиг спортсмена. Это говорит о том, что его олимпийская медаль соответствует его характеру и натуре, его преодолению. Несчастье это ясно показало", - сказала Винер.

Костомарову 46 лет. В дуэте с Татьяной Навкой он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в танцах на льду, также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при. В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией и был помещен в медикаментозную кому, на фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением. В феврале стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

11 декабря Костомаров разместил в своих соцсетях видео, в котором показал свои первые тренировки на льду, 17 декабря фигурист вышел на лед с Навкой в вечерней программе шоу, посвященного 50-летию Ильи Авербуха.