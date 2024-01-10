Отстранение казахстанского лыжника Полторанина продлили до 2026 года

ТАСС, 10 января. Дисквалификация двукратного бронзового призера чемпионата мира 2013 года по лыжным гонкам казахстанца Алексея Полторанина продлена до 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Казахстанского национального антидопингового центра.
В ноябре 2019 года было принято решение о четырехлетней дисквалификации Полторанина и троих лыжников из Эстонии за использование кровяного допинга на чемпионате мира в феврале 2019 года, срок отстранения истекал в марте 2023 года. Как сообщает портал Sportarena.kz, дисквалификация была продлена из-за того, что Полторанин уведомил Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда о завершении спортивной карьеры, вследствие чего был освобожден от прохождения допинг-тестирований. После возобновления карьеры в 2023 году дисквалификация лыжника автоматически была продлена.
Полторанину 36 лет, он дважды выигрывал бронзу на чемпионате мира по лыжным гонкам в 2013 году. Также он является четырехкратным победителем Азиатских игр 2011 года.