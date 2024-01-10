Футболист сборной России Солдатенков продлил контракт с "Крыльями Советов"

Новое соглашение капитана самарцев рассчитано до конца сезона-2025/26

ТАСС, 10 января. Защитник Александр Солдатенков продлил контракт с самарским футбольным клубом "Крылья Советов". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение капитана самарцев рассчитано до конца сезона-2025/26.

"Александр - наш лидер, наш капитан, нам очень важно было продлить с ним соглашение, - заявил спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко. - Он является ключевым звеном нашей обороны, а его постоянные вызовы в сборную России - это важная и правильная оценка его игровых способностей. Александру очень комфортно в Самаре, здесь он уже по-настоящему стал своим. Верим, что он проведет еще множество ярких матчей за "Крылья Советов".

Солдатенкову 27 лет, он является воспитанником московского клуба "Чертаново". За "Крылья Советов" защитник выступает с 2020 года, в составе команды он провел 121 матч, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач. За сборную России Солдатенков провел 4 матча, в которых забил 1 гол.