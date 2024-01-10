Андрея Сафронова назначили руководителем спортшколы хоккейного клуба "Динамо"

С 2010 по 2017 год он являлся генеральным директором клуба

МОСКВА, 10 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший генеральный директор московского хоккейного клуба "Динамо" Андрей Сафронов назначен на пост директора спортивной школы бело-голубых. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Динамо".

"Сегодня Андрей Николаевич Сафронов назначен директором нашей спортивной школы", - сообщили в "Динамо".

Сафронову 60 лет, он занимал пост генерального директора "Динамо" с 2010 по 2017 год. В 2012 и 2013 годах бело-голубые стали победителями Кубка Гагарина. С апреля 2014 года по май 2015 года Сафронов являлся генеральным менеджером сборной России по хоккею, на чемпионате мира 2014 года россияне выиграли золото, в 2015 году - серебро турнира.