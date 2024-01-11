11 января, 18:26
КХЛ

Московское "Динамо" в третий раз в сезоне КХЛ обыграло ЦСКА

Нападающие московского "Динамо" Владислав Михайлов, Иван Муранов и защитник Андрей Миронов. Сергей Бобылев/ ТАСС
Нападающие московского "Динамо" Владислав Михайлов, Иван Муранов и защитник Андрей Миронов
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Нападающий бело-голубых Никита Гусев забросил шайбу и возглавил список лучших бомбардиров текущего сезона

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 4:2 победило столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 7 678 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе "Динамо" отметились Егор Римашевский (6-я минута), Никита Гусев (15), Иван Муранов (25), Седрик Пакетт (60). У проигравших отличились Колби Уильямс (29), Антон Слепышев (60).

Гусев в 50 матчах нынешнего сезона набрал 63 очка (18 заброшенных шайб + 45 результативных передач) и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров. Нападающий "Динамо" обогнал форварда "Спартака" Николая Голдобина, на счету которого 62 очка (30 + 32).

"Динамо" в третий раз в текущем сезоне обыграло ЦСКА в трех личных встречах. Бело-голубые одержали четвертую победу подряд, армейцы прервал серию из четырех выигранных матчей.

"Динамо" набрало 70 очков после 50 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 56 очками в 49 играх располагается на шестой строчке. В следующем матче "Динамо" 13 января примет нижегородское "Торпедо". ЦСКА 15 января на выезде сыграет с "Автомобилистом" из Екатеринбурга.

В других матчах четверга магнитогорский "Металлург" на выезде со счетом 4:1 обыграл "Сочи", нижегородское "Торпедо" в гостях победило минское "Динамо" (3:0), тольяттинская "Лада" дома уступила ярославскому "Локомотиву" (2:3 по буллитам).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция

1

Локомотив

49

28

4

1

3

1

12

128-96

70

2

Динамо М

50

24

6

3

1

3

13

155-118

70

3

Спартак

50

27

3

0

3

4

13

176-138

67

4

СКА

49

27

2

3

1

1

15

152-102

66

5

Торпедо

49

24

3

2

2

1

17

141-119

61

6

ЦСКА

49

23

2

1

0

4

19

142-113

56

7

Северсталь

48

20

0

3

3

4

18

148-139

53

8

Динамо Мн

48

16

4

1

2

3

22

126-131

47

9

Куньлунь РС

50

8

4

4

2

4

28

111-170

38

10

Витязь

49

10

3

2

3

3

28

105-175

36

11

Сочи

51

11

1

2

0

6

31

121-198

34

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

51

25

6

2

3

3

12

157-125

72

2

Авангард

48

20

9

3

0

3

13

142-124

67

3

Салават Юлаев

48

26

3

1

1

2

15

142-102

63

4

Автомобилист

51

19

5

4

3

2

18

123-115

61

5

Трактор

50

21

5

1

1

4

18

135-119

59

6

Лада

51

20

1

3

2

9

16

127-128

59

7

Ак Барс

48

21

6

1

0

2

18

123-105

58

8

Сибирь

50

15

3

4

3

6

19

116-135

53

9

Амур

48

17

2

2

5

3

19

110-121

50

10

Нефтехимик

50

15

4

1

4

5

21

118-157

49

11

Барыс

49

8

4

4

3

5

25

118-152

40

12

Адмирал

48

8

3

3

6

5

23

98-135

39

  

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