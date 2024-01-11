Московское "Динамо" в третий раз в сезоне КХЛ обыграло ЦСКА

Нападающий бело-голубых Никита Гусев забросил шайбу и возглавил список лучших бомбардиров текущего сезона

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 4:2 победило столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 7 678 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе "Динамо" отметились Егор Римашевский (6-я минута), Никита Гусев (15), Иван Муранов (25), Седрик Пакетт (60). У проигравших отличились Колби Уильямс (29), Антон Слепышев (60).

Гусев в 50 матчах нынешнего сезона набрал 63 очка (18 заброшенных шайб + 45 результативных передач) и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров. Нападающий "Динамо" обогнал форварда "Спартака" Николая Голдобина, на счету которого 62 очка (30 + 32).

"Динамо" в третий раз в текущем сезоне обыграло ЦСКА в трех личных встречах. Бело-голубые одержали четвертую победу подряд, армейцы прервал серию из четырех выигранных матчей.

"Динамо" набрало 70 очков после 50 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 56 очками в 49 играх располагается на шестой строчке. В следующем матче "Динамо" 13 января примет нижегородское "Торпедо". ЦСКА 15 января на выезде сыграет с "Автомобилистом" из Екатеринбурга.

В других матчах четверга магнитогорский "Металлург" на выезде со счетом 4:1 обыграл "Сочи", нижегородское "Торпедо" в гостях победило минское "Динамо" (3:0), тольяттинская "Лада" дома уступила ярославскому "Локомотиву" (2:3 по буллитам).

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Локомотив 49 28 4 1 3 1 12 128-96 70 2 Динамо М 50 24 6 3 1 3 13 155-118 70 3 Спартак 50 27 3 0 3 4 13 176-138 67 4 СКА 49 27 2 3 1 1 15 152-102 66 5 Торпедо 49 24 3 2 2 1 17 141-119 61 6 ЦСКА 49 23 2 1 0 4 19 142-113 56 7 Северсталь 48 20 0 3 3 4 18 148-139 53 8 Динамо Мн 48 16 4 1 2 3 22 126-131 47 9 Куньлунь РС 50 8 4 4 2 4 28 111-170 38 10 Витязь 49 10 3 2 3 3 28 105-175 36 11 Сочи 51 11 1 2 0 6 31 121-198 34