Московское "Динамо" в третий раз в сезоне КХЛ обыграло ЦСКА

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 4:2 победило столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ЦСКА-Арене" в присутствии 7 678 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе "Динамо" отметились Егор Римашевский (6-я минута), Никита Гусев (15), Иван Муранов (25), Седрик Пакетт (60). У проигравших отличились Колби Уильямс (29), Антон Слепышев (60).
Гусев в 50 матчах нынешнего сезона набрал 63 очка (18 заброшенных шайб + 45 результативных передач) и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров. Нападающий "Динамо" обогнал форварда "Спартака" Николая Голдобина, на счету которого 62 очка (30 + 32).
"Динамо" в третий раз в текущем сезоне обыграло ЦСКА в трех личных встречах. Бело-голубые одержали четвертую победу подряд, армейцы прервал серию из четырех выигранных матчей.
"Динамо" набрало 70 очков после 50 матчей и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА с 56 очками в 49 играх располагается на шестой строчке. В следующем матче "Динамо" 13 января примет нижегородское "Торпедо". ЦСКА 15 января на выезде сыграет с "Автомобилистом" из Екатеринбурга.
В других матчах четверга магнитогорский "Металлург" на выезде со счетом 4:1 обыграл "Сочи", нижегородское "Торпедо" в гостях победило минское "Динамо" (3:0), тольяттинская "Лада" дома уступила ярославскому "Локомотиву" (2:3 по буллитам).
1
Локомотив
49
28
4
1
3
1
12
128-96
70
2
Динамо М
50
24
6
3
1
3
13
155-118
70
3
Спартак
50
27
3
0
3
4
13
176-138
67
4
СКА
49
27
2
3
1
1
15
152-102
66
5
Торпедо
49
24
3
2
2
1
17
141-119
61
6
ЦСКА
49
23
2
1
0
4
19
142-113
56
7
Северсталь
48
20
0
3
3
4
18
148-139
53
8
Динамо Мн
48
16
4
1
2
3
22
126-131
47
9
Куньлунь РС
50
8
4
4
2
4
28
111-170
38
10
Витязь
49
10
3
2
3
3
28
105-175
36
11
Сочи
51
11
1
2
0
6
31
121-198
34
1
Металлург
51
25
6
2
3
3
12
157-125
72
2
Авангард
48
20
9
3
0
3
13
142-124
67
3
Салават Юлаев
48
26
3
1
1
2
15
142-102
63
4
Автомобилист
51
19
5
4
3
2
18
123-115
61
5
Трактор
50
21
5
1
1
4
18
135-119
59
6
Лада
51
20
1
3
2
9
16
127-128
59
7
Ак Барс
48
21
6
1
0
2
18
123-105
58
8
Сибирь
50
15
3
4
3
6
19
116-135
53
9
Амур
48
17
2
2
5
3
19
110-121
50
10
Нефтехимик
50
15
4
1
4
5
21
118-157
49
11
Барыс
49
8
4
4
3
5
25
118-152
40
12
Адмирал
48
8
3
3
6
5
23
98-135
39