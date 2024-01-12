12 января, 05:45
Олимпиада-2024 в Париже

Российский фехтовальщик Лоханов намерен выступить за сборную США на Олимпиаде

Сообщается, что Олимпийский комитет США поддерживает намерение спортсмена

ТАСС, 12 января. Российский саблист Константин Лоханов стремится получить гражданство США, чтобы выступить за национальную сборную на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Об этом сообщает газета USA Today.

USA Today сообщает, что Олимпийский комитет США поддерживает намерение Лоханова. Вместе с ним за сборную США намерены выступать фехтовальщики Сергей и Виолетта Бида.

Лоханов уехал в США в 2022 году, до отъезда он состоял в браке с двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию на саблях Софией Поздняковой, впоследствии пара развелась. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в комментарии "Матч ТВ" отметил, что его дочь не захотела разделить "печальную участь испуганных любителей малинового фраппе и желтых самокатов".

Лоханову 25 лет, он является четырехкратным чемпионом мира среди юниоров. Саблист входил в состав сборной России на Олимпиаде в Токио, он не добился с командой значительных успехов. В сентябре 2022 года Лоханова исключили из состава национальной команды. 

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Олимпиада-2024 в Париже