Янчук: теннисистка Касаткина будет фаворитом в финале турнира WTA против Остапенко

Заслуженный тренер России отметил, что Дарье Касаткиной не хватает остроты в действиях

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Россиянка Дарья Касаткина набрала хорошие игровые кондиции и будет фаворитом в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде против представительницы Латвии Елены Остапенко. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

"Матч будет интересным. Остапенко неплохо играет на этом турнире, набирает ход, но и Касаткина набрала очень хорошие игровые кондиции. Все-таки Касаткина по уровню игры, на мой взгляд, находится ближе к лидерам мирового тенниса, однако ей все еще не хватает остроты в действиях. Я думаю, она будет фаворитом в финальном матче", - сказал Янчук.

Турнир в Аделаиде относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". Общий фонд соревнований составляет $922,5 тыс. Турнир проводится с 2020 года, действующей победительницей является швейцарка Белинда Бенчич. Российские спортсменки ни разу не выигрывали соревнования.