Ольховский считает, что у Медведева и Рублева не будет проблем на старте Australian Open

Турнир пройдет с 14 по 28 января

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов должны без проблем пройти первые два круга Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 14 по 28 января в Мельбурне.

"Я считаю, что ребятам досталась хорошая жеребьевка. У Медведева, Рублева и Хачанова не должно возникнуть трудностей в первых двух кругах, как раз у них будет время разыграться, привыкнуть к кортам. У Сафиуллина и Котова тоже вполне проходимые соперники, они сейчас тоже находятся в хорошей форме, - сказал Ольховский. - Наши девочки Касаткина, Александрова и Павлюченкова находятся в хорошей форме, так что они могут далеко пройти. Здорово, что молодые теннисистки прошли квалификацию, будет очень интересно за ними понаблюдать".

"Насчет фаворитов ничего нового не скажу. Это Новак Джокович и Карлос Алькарас, но из первой шестерки выиграть может любой. У женщин в первую очередь это Ига Свёнтек, Елена Рыбакина, Арина Соболенко и Коко Гауфф", - добавил собеседник агентства.

В мужском одиночном разряде первая ракетка страны Даниил Медведев в первом круге сыграет с французом Теренсом Атманом, одним из победителей квалификации. Андрей Рублев встретится с бразильцем Тьяго Уайлдом, Карен Хачанов - с немцем Даниэлем Альтмайером, Роман Сафиуллин - с представителем Нидерландов Таллоном Грикспуром, Александр Шевченко - с испанцем Хауме Муньяром, Павел Котов - с французом Артуром Риндеркнешем.

В женском одиночном разряде Людмила Самсонова в первом круге встретится с представительницей США Амандой Анисимовой, Дарья Касаткина сыграет с американкой Пейтон Стернс, Вероника Кудерметова - с Викторией Голубич из Швейцарии, Анна Блинкова - с испанкой Кристиной Букшей, Диана Шнайдер - с итальянкой Жасмин Паолини, Элина Аванесян - с китаянкой Чжосюань Бай, Анастасия Потапова - с Кайей Юван из Словении, Анастасия Павлюченкова - с хорваткой Донной Векич, Мирра Андреева - с американкой Бернардой Перой, Екатерина Александрова - с немкой Лаурой Зигемунд, Камилла Рахимова - с американкой Эминой Бекташ, Анна Калинская - с одной из победительницей квалификации американкой Кэти Волынец, Алина Корнеева - с испанской Сарой Соррибес-Тормо, Мария Тимофеева - с француженкой Ализе Корне, Анастасия Захарова - с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. Корнеева, Тимофеева и Захарова попали в основную сетку соревнований через квалификацию.