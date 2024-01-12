Французский фигурист Сяо Хим Фа стал двукратным чемпионом Европы

Спортсмен по итогам двух программ набрал 276,17 балла

ТАСС, 12 января. Представитель Франции Адам Сяо Хим Фа одержал победу на чемпионате Европы по фигурному катанию. Соревнования проходят в Каунасе.

Французский фигурист по итогам двух программ набрал 276,17 балла (94,13 за короткую + 182,04 за произвольную). Во время проката Сяо Хим Фа исполнил сальто, из-за чего был оштрафован на два балла. Второе место занял эстонец Александр Селевко (256,99; 90,05 + 166,94), третьим стал итальянец Маттео Риццо (250,87; 80,43 + 170,44). Подопечный российского тренера Этери Тутберидзе грузинский фигурист Ника Эгадзе занял седьмое место (233,16; 77,00 + 156,16).

Сяо Хим Фа 22 года. Он во второй раз подряд выиграл чемпионат Европы. Также спортсмен является двукратным чемпионом Франции (2023, 2024), победителем Гран-при Франции (2022, 2023) и Китая (2023). В текущем сезоне он занял четвертое место в финале Гран-при.

Соревнования на чемпионате Европы завершатся 13 января. Женщины представят произвольные программы, дуэты - произвольный танец. Спортсмены сборной России с марта 2022 года не принимают участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев.