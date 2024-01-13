Баринов считает сборную Сербии суперсоперником для российских футболистов

Сборная России в марте сыграет с командой Сербии

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Сборная Сербии по футболу является хорошим соперником для команды России, так как в ней собраны игроки топ-уровня. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Дмитрий Баринов.

20 декабря президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что сборная России в марте сыграет с командой Сербии.

"Соперник - супер! Главное, чтобы все получилось и никто не отказался с нами играть, - сказал Баринов. - Это хороший соперник, участник чемпионата мира, футболисты топовые, поэтому будет супер. Там много футболистов хорошего уровня из европейских команд, будет интересно".

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине.