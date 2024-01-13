Горносько и еще 29 белорусских гимнастов получили нейтральный статус

В список вошли также трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира по художественной гимнастике Анастасия Салос, двукратный призер юниорского чемпионата Европы 2020 года по художественной гимнастике Елизавета Зорькина и олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Иван Литвинович

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Международная федерация гимнастики (FIG) присвоила нейтральный статус тридцати белорусам, включая бронзового призера Олимпиады в Токио по художественной гимнастике Алину Горносько. Об этом сообщается на сайте организации.

Статус нейтральных спортсменов также получили трехкратный бронзовый призер чемпионатов мира по художественной гимнастике Анастасия Салос, двукратный призер юниорского чемпионата Европы 2020 года по художественной гимнастике Елизавета Зорькина, а также олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Иван Литвинович. В список также попали тренеры, судьи и врачи.

Несмотря на получение нейтрального статуса, представительницы белорусской художественной гимнастики не смогут выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Европейский гимнастический союз 1 декабря запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать во всех турнирах под своей эгидой, квалификационный чемпионат Европы 2024 года теперь пройдет без россиянок и белорусок.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.