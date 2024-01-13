Смагин считает, что Непомнящему нужно вернуть радость от игры в шахматы

По мнению вице-президента Федерации шахмат России, Непомнящий в последнее время выглядел тяжеловато

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Участнику двух матчей за звание чемпиона мира россиянину Яну Непомнящему нужно вернуть радость от игры в шахматы. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

13 января стартует турнир в нидерландском Вейк-на-Зее.

"Турнир очень представительный, мы, конечно, будем болеть за Яна. Очень интересно будет посмотреть на возвращение чемпиона мира Дин Лижэня, он давно не играл в серьезные шахматы, и пока совершенно непонятно, в какой он форме. Также сыграют участники турнира претендентов, и для Яна это будет хорошей разведкой. Сейчас рано говорить о фаворитах, потому что многие участники равны, но у Яна вполне есть шансы на победу", - сказал Смагин.

"Не думаю, что претенденты будут показывать какие-то наработки, так как у многих их пока попросту нет. Вряд ли Ян будет играть как-то аккуратно, внимательно изучать своих соперников. Он не стратег, это [Анатолий] Карпов (12-й чемпион мира - прим. ТАСС) мог на каких-то турнирах изучать соперников, делать с ними ничьи, а потом их обыгрывать на самых крупных турнирах. Ян - живой шахматист, он живет сегодняшним днем, если игра пойдет, он будет играть на победу, самое главное, ему нужно вернуть радость от игры в шахматы, а то в последнее время он выглядел тяжеловато", - добавил собеседник агентства.

Турнир в Вейк-ан-Зее проводится с 1938 года. Первым победителем из СССР стал Тигран Петросян в 1960 году, также турнир выигрывали Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник, Гарри Каспаров (признан в РФ иноагентом) и Сергей Карякин.