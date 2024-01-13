Бельгийская фигуристка Хендрикс стала победительницей чемпионата Европы

Второе место заняла представительница Грузии Анастасия Губанова, которая до августа 2021 года выступала за сборную России

ТАСС, 13 января. Бельгийка Луна Хендрикс выиграла чемпионат Европы по фигурному катанию. Соревнования проходят в литовском Каунасе.

По итогам двух программ победительница набрала 213,25 балла. Второе место заняла представительница Грузии Анастасия Губанова (206,52), которая до августа 2021 года выступала за сборную России. Третьей стала еще одна фигуристка из Бельгии (202,29).

Хендрикс 24 года, она впервые стала чемпионкой Европы, также спортсменка является серебряным (2022) и бронзовым (2023) призером чемпионатов мира. Помимо этого, в активе фигуристки серебро чемпионата Европы 2022 года, серебро (сезон-2023/24) и бронза (сезон-2022/23) финала серии Гран-при.

Губановой 21 год. В 2023 году она стала чемпионкой Европы. Фигуристка является бронзовым призером этапа Гран-при сезона-2022/23 в Великобритании, победительницей финала Кубка России среди юниоров, а также серебряным призером финала юниорской серии Гран-при.

Чемпионат Европы завершится позднее в воскресенье танцами на льду. Российские спортсмены пропускают турнир по решению Международного союза конькобежцев из-за ситуации на Украине.