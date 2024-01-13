Тарасова довольна выступлением фигуристок, попавших в число призеров чемпионата Европы

По мнению эксперта, спортсменки показали потрясающее катание

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Фигуристки, ставшие призерами чемпионата Европы, выступили в произвольной программе замечательно. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Чемпионкой Европы стала бельгийка Луна Хендрикс, набравшая 213,25 балла. Второе место заняла представительница Грузии Анастасия Губанова (206,52), которая до августа 2021 года выступала за сборную России. Третьей стала еще одна фигуристка из Бельгии Нина Пинзарроне (202,29).

"Катание было потрясающим, все три девочки катались замечательно, выполнили абсолютно все без сучка, без задоринки, технически на высоком очень уровне, без проблем. Катали программы как песню, слышали свою музыку, самозабвенно, с музыкой делали все технически сложные элементы, все тройные прыжки", - сказала Тарасова.

"Я считаю, что места распределились правильно. Хендрикс именно боролась в произвольной программе, за счет темпа, который в этой программе у нее есть, за счет большой скорости. Поздравляю Настю Губанову с сильнейшим, красивым и нежным прокатом", - добавила Тарасова.

Российские спортсмены пропускают турнир по решению Международного союза конькобежцев из-за ситуации на Украине. "Об этом можно говорить с утра до ночи. Конечно, были бы наши одиночницы, был бы другой расклад. Ждем, когда нас туда позовут, очень обидно сидеть дома со своими спортсменами ни за что ни про что. И наши юниоры тоже сидят дома, хотя они ни за что не отвечают, не участвуют в соревнованиях", - отметила Тарасова.

Соревнования на чемпионате Европы завершатся 13 января.