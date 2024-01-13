Рукавицын остался доволен произвольной программой Губановой на чемпионате Европы

Представительница Грузии, ранее выступавшая за Россию, заняла второе место

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Евгений Рукавицын доволен результатом произвольной программы фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы. Об этом бывший тренер спортсменки рассказал ТАСС.

Представительница Грузии стала второй на чемпионате Европы, уступив бельгийке Луне Хендрикс. Третьей стала еще одна фигуристка из Бельгии Нина Пинзарроне.

"Что касается произвольной программы, я доволен ее оценками и результатом в целом, в короткой программе были нюансы, - сказал Рукавицын. - Да, были нюансы за день перед стартом (чемпионку Европы прошлого года не разместили на афишу турнира - прим. ТАСС). Я это никаким образом не обсуждал с Настей, но, зная ее, я понимал, что она способна держать удар. И это только на пользу ей - любые укольчики извне могут дать ей только дополнительные силы, так и произошло".

Губановой 21 год, до августа 2021 года она представляла Россию. Фигуристка является бронзовым призером этапа Гран-при сезона-2022/23 в Великобритании, победительницей финала Кубка России среди юниоров, а также серебряным призером финала юниорской серии Гран-при.