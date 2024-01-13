Московское "Динамо" обыграло "Торпедо" и одержало пятую победу подряд в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:1

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 6:1 победило нижегородское "Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в присутствии 9 769 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Игорь Чернышов (1-я минута), Дмитрий Рашевский (4), Седрик Пакетт (4, 34, 40) и Игорь Ожиганов (38). У проигравших отличился Михаил Орлов (32).

Благодаря трем набранным очкам форвард столичного клуба Никита Гусев возглавил список бомбардиров нынешнего сезона. Теперь на счету нападающего 66 очков в 51 матче. Гусев обошел форварда московского "Спартака" Николая Голдобина, в активе которого 63 очка (30 шайб + 33 голевые передачи) по итогам 51 игры.

"Динамо" продлило победную серию до пяти матчей. В последний раз команда проигрывала 30 декабря на выезде ярославскому "Локомотиву" (0:2). "Динамо" возглавило турнирную таблицу регулярного чемпионата, набрав 72 очка в 51 встрече. В следующей игре московский клуб 18 января примет нижнекамский "Нефтехимик".

"Торпедо" потерпело четвертое поражение в последних шести матчах. Нижегородская команда с 61 очком после 50 матчей располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. "Торпедо" проведет следующую встречу дома 16 января с лидером Восточной конференции магнитогорским "Металлургом".

В других матчах игрового дня тольяттинская "Лада" в гостях одолела екатеринбургский "Автомобилист" (4:3 после овертайма), прервав серию из пяти поражений. Омский "Авангард" в выездной игре справился с хабаровским "Амуром" (3:1), арбитр матча Денис Наумов принес извинения главному тренеру гостевой команды Михаилу Кравецу за свое поведение накануне. Команды проводили второй матч за два дня, в первом из них судья оскорбил специалиста, перед началом второй встречи они пожали друг другу руки.