Нападающий "Вашингтона" Овечкин пропустит матч НХЛ против "Рейнджерс" из-за травмы

Хоккеист получил повреждение нижней части тела

ТАСС, 13 января. Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Йорк Рейнджерс" из-за повреждения. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Отмечается, что игрок получил травму нижней части тела. Встреча против "Рейнджерс" пройдет в субботу, начало - 21:00 мск.

Овечкину 38 лет, в нынешнем сезоне он принял участие в 39 матчах, в которых забросил 8 шайб и сделал 19 результативных передач. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов с 830 голами, уступая только канадцу Уэйну Гретцки (894).

"Вашингтон" занимает седьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 44 очками после 39 матчей.